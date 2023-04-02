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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Зброевка
Спарта - Зброевка: обзор матча 02 апреля 2023
Спарта
02.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Зброевка
24'
Я. Кухта
49'
Т. Виснер
17'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Зброевка
Желтая карточка
Л. Садилек
89'
Желтая карточка
Я. Янкто
89'
87'
Желтая карточка
Я. Шурал
Замена
А. Мабиль
️️️️
Я. Кухта
82'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
Т. Виснер
82'
71'
Замена
A. Fousek
️️️️
М. Шевчик
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Кайринен
71'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Т. Чванчара
71'
Желтая карточка
К. Кайринен
65'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
56'
52'
Желтая карточка
J. Divisek
ГОЛ! 2:1!
Т. Виснер
Пас отдал
Т. Чванчара
49'
ГОЛ! 1:1!
Я. Кухта
Пас отдал
А. Серенсен
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
Š. Falta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
4
Jan Hlavica
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
30
A. Fousek
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-2-2-2
32
Коварж
4
Серенсен
28
Виснер
30
Зелены
3
Витик
7
Крейчи
6
Кайринен
10
Гараслин
18
Садилек
70
Чванчара
7
Кухта
3-2-1-2-3
15
Шурал
9
0
20
18
Гранечны
0
19
Алли
23
Шевчик
37
Ржезничек
12
4
28
Виснер
19
Мейдр
19
Мейдр
28
Виснер
70
Чванчара
21
Янкто
21
Янкто
70
Чванчара
10
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
10
Гараслин
7
Кухта
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Кухта
6
Кайринен
20
Лячи
20
Лячи
6
Кайринен
23
Шевчик
30
30
23
Шевчик
Остались в запасе
Спарта
Зброевка
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Спарта - Зброевка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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