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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Зброевка
Виктория - Зброевка: обзор матча 09 ноября 2022
Виктория
09.11.2022, среда, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Зброевка
24'
А. Влканова
54'
Т. Хоры
79'
Т. Хоры (П)
89'
Ф. Бэсси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Зброевка
ГОЛ! 4:0!
Ф. Бэсси
Пас отдал
М. Н'Диайе
89'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
84'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
84'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Э. Йирка
80'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Калвах
80'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Хоры
79'
77'
Желтая карточка
L. Endl
Замена
А. Чермак
️️️️
А. Влканова
73'
72'
Желтая карточка
Я. Шурал
59'
Замена
В. Муса Алли
️️️️
O. Pachlopnik
ГОЛ! 2:0!
Т. Хоры
54'
46'
Замена
J. Prichystal
️️️️
R. Matejov
46'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
J. Divisek
ГОЛ! 1:0!
А. Влканова
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
31
Adam Cihak
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
30
Адам Кронус
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Зброевка
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-2-3-1
36
Станек
24
Гавел
2
Гейда
4
Перница
4
Холик
20
Буха
23
Калвах
8
Москера
58
Влканова
97
Йирка
25
Хоры
4-1-5
18
Гранечны
0
16
9
0
37
Ржезничек
15
15
Шурал
0
23
Шевчик
97
Йирка
10
Копиц
10
Копиц
97
Йирка
58
Влканова
47
Чермак
47
Чермак
58
Влканова
23
Калвах
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
23
Калвах
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
0
19
Алли
19
Алли
0
0
10
Соучек
10
Соучек
0
16
44
44
16
Остались в запасе
Виктория
Зброевка
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
31
Adam Cihak
ЦЗ
30
Адам Кронус
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
31
Adam Cihak
ЦЗ
30
Адам Кронус
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Остались в запасе
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Виктория - Зброевка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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