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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Зброевка
Пардубице - Зброевка: обзор матча 22 октября 2022
Пардубице
22.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Зброевка
40'
Я. Ржезничек
50'
Я. Ржезничек
74'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Зброевка
90'
+3
Замена
J. Necas
️️️️
Я. Ржезничек
90'
+3
Замена
F. Blecha
️️️️
М. Шевчик
90'
+2
Желтая карточка
O. Pachlopnik
Желтая карточка
Т. Влчек
90'
+2
86'
Желтая карточка
M. Berkovec
85'
Замена
A. Fousek
️️️️
В. Муса Алли
Замена
К. Вацек
️️️️
Д. Яношек
77'
76'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
Ф. Соучек
74'
ГОЛ! 0:3!
Я. Ржезничек
Пас отдал
В. Муса Алли
Замена
V. Sychra
️️️️
T. Zahradníček
54'
50'
ГОЛ! 0:2!
Я. Ржезничек
Пас отдал
Ф. Соучек
40'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
М. Шевчик
Желтая карточка
P. Cerny
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
19
Вале Муса Алли
ЦП
4
Jan Hlavica
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
4
Jan Halasz
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Зброевка
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
3-3-4
35
Маркович
20
Хелешич
4
Члумецки
27
Влчек
39
Яношек
6
23
31
Костка
23
19
Хлаваты
9
3-2-5
0
18
Гранечны
9
10
Соучек
19
Алли
15
Шурал
37
Ржезничек
23
Шевчик
14
Гладик
12
39
Яношек
7
Вацек
7
Вацек
39
Яношек
23
28
28
23
23
Шевчик
21
21
23
Шевчик
10
Соучек
0
0
10
Соучек
19
Алли
30
30
19
Алли
37
Ржезничек
0
0
37
Ржезничек
Остались в запасе
Пардубице
Зброевка
6
Tomas Koukola
ЦЗ
4
Jan Halasz
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
6
Tomas Koukola
ЦЗ
4
Jan Halasz
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Пардубице - Зброевка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
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Пардубице
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