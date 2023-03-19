Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Яблонец
Зброевка - Яблонец: обзор матча 19 марта 2023
Зброевка
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Яблонец
40'
В. Муса Алли
47'
Я. Храмоста
67'
Я. Поважанец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Яблонец
90'
+4
Замена
М. Чернак
️️️️
М. Полидар
90'
+2
Замена
Д. Штепанек
️️️️
В. Сейк
86'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Храмоста
Желтая карточка
Д. Гранечны
79'
73'
Желтая карточка
В. Сейк
Замена
Д. Гранечны
️️️️
J. Divisek
71'
Замена
A. Fousek
️️️️
J. Necas
71'
67'
ГОЛ! 1:2!
Я. Поважанец
Пас отдал
В. Сейк
62'
Желтая карточка
Я. Мартинец
47'
ГОЛ! 1:1!
Я. Храмоста
Пас отдал
В. Йовович
46'
Замена
В. Йовович
️️️️
М. Сурзин
ГОЛ! 1:0!
В. Муса Алли
Пас отдал
М. Шевчик
40'
Желтая карточка
М. Шевчик
16'
8'
Желтая карточка
М. Полидар
Желтая карточка
J. Necas
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
14
Daniel Souček
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
9
Давис Икаунекс
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
3-2-1-2-3
9
15
Шурал
20
0
13
Тижани
0
23
Шевчик
19
Алли
0
12
37
Ржезничек
4-3-1-2
1
Гануш
23
Сурзин
4
Мартинец
21
Крал
21
Полидар
14
7
Поважанец
3
Хюбшман
10
Шулц
19
Храмоста
10
Сейк
0
18
Гранечны
18
Гранечны
0
0
30
30
0
23
Сурзин
8
Йовович
8
Йовович
23
Сурзин
10
Сейк
23
Штепанек
23
Штепанек
10
Сейк
19
Храмоста
9
Икаунекс
9
Икаунекс
19
Храмоста
21
Полидар
95
Чернак
95
Чернак
21
Полидар
Остались в запасе
Зброевка
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Зброевка - Яблонец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Зброевка
Яблонец
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+