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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Баник
Зброевка - Баник: обзор матча 18 февраля 2023
Зброевка
18.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Баник
9'
Я. Ржезничек
65'
Я. Ржезничек
80'
M. Sin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Баник
90'
+4
Желтая карточка
J. Fleisman
Желтая карточка
Я. Шурал
90'
+1
Желтая карточка
M. Berkovec
84'
80'
ГОЛ! 2:1!
M. Sin
Пас отдал
J. Fleisman
Замена
F. Blecha
️️️️
Я. Гладик
79'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
В. Муса Алли
78'
66'
Замена
M. Sin
️️️️
Д. Бухта
ГОЛ! 2:0!
Я. Ржезничек
65'
63'
Желтая карточка
Я. Юрошка
57'
Желтая карточка
С. Плавсич
Желтая карточка
L. Endl
56'
ГОЛ! 1:0!
Я. Ржезничек
Пас отдал
В. Муса Алли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
14
Ян Гладик
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Баник
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
33
Matej Sin
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
4-3-4
18
Гранечны
0
15
Шурал
13
Тижани
19
Алли
23
Шевчик
14
Гладик
12
37
Ржезничек
18
15
3-5-1-2
27
Лишка
34
25
32
Юрошка
26
Калоц
5
95
Плавсич
19
Бухта
20
Каду
0
23
Клима
14
Гладик
21
21
14
Гладик
19
Алли
0
0
19
Алли
19
Бухта
33
33
19
Бухта
Остались в запасе
Зброевка
Баник
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Necas
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Necas
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Зброевка - Баник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски
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