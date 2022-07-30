Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Словацко
Зброевка - Словацко: обзор матча 30 июля 2022
Зброевка
30.07.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Словацко
21'
М. Шевчик
32'
J. Prichystal
30'
Д. Хользер
71'
М. Травник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Словацко
90'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. Петржела
Замена
D. Jambor
️️️️
Š. Falta
90'
80'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Травник
80'
Замена
В. Синявский
️️️️
Д. Хользер
Желтая карточка
Д. Гранечны
79'
Замена
В. Муса Алли
️️️️
J. Prichystal
73'
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Травник
Пас отдал
Я. Калабишка
Замена
A. Fousek
️️️️
Я. Ржезничек
68'
Желтая карточка
Š. Falta
61'
46'
Замена
М. Томич
️️️️
П. Рейнберк
41'
Желтая карточка
С. Хофманн
33'
Желтая карточка
В. Даничек
ГОЛ! 2:1!
J. Prichystal
32'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хользер
ГОЛ! 1:0!
М. Шевчик
Пас отдал
Я. Ржезничек
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
14
Ян Гладик
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Зброевка
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
4-5
0
9
20
18
Гранечны
15
Шурал
37
Ржезничек
44
23
Шевчик
15
3-5-1
1
Нгуйен
95
Хользер
6
Хофманн
3
Кадлец
10
Травник
20
Хавлик
23
Рейнберк
91
Калабишка
28
Даничек
11
Петржела
44
19
Алли
19
Алли
44
20
5
5
20
37
Ржезничек
30
30
37
Ржезничек
95
Хользер
99
Синявский
99
Синявский
95
Хользер
10
Травник
21
Кохут
21
Кохут
10
Травник
23
Рейнберк
27
Томич
27
Томич
23
Рейнберк
11
Петржела
11
Бранднер
11
Бранднер
11
Петржела
Остались в запасе
Зброевка
Словацко
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
15
Jan Sterba
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Зброевка - Словацко
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Зброевка
Словацко
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+