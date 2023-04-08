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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Градец-Кралове
Зброевка - Градец-Кралове: обзор матча 08 апреля 2023
Зброевка
08.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Градец-Кралове
19'
В. Муса Алли
40'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Градец-Кралове
90'
+1
Замена
М. Труса
️️️️
Ф. Кубала
Желтая карточка
В. Муса Алли
90'
89'
Желтая карточка
P. Dvorak
84'
Желтая карточка
С. Гаразим
Замена
F. Blecha
️️️️
J. Texl
78'
74'
Замена
М. Лейбл
️️️️
M. Koubek
46'
Желтая карточка
Я. Клима
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Васулин
Пас отдал
M. Koubek
Замена
Я. Гладик
️️️️
Ф. Соучек
34'
Желтая карточка
J. Texl
26'
26'
Желтая карточка
Ф. Кубала
ГОЛ! 1:0!
В. Муса Алли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
15
Matej Koubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
30
A. Fousek
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
3-2-1-2-3
9
20
0
13
Тижани
15
Шурал
10
Соучек
23
Шевчик
19
Алли
37
Ржезничек
4
12
3-1-2-1-4
2
Гаразим
39
Клима
25
Чех
23
Рада
42
Смрз
17
11
Ринеш
15
Васулин
28
Кубала
91
15
0
21
21
0
10
Соучек
14
Гладик
14
Гладик
10
Соучек
15
28
Лейбл
28
Лейбл
15
28
Кубала
46
Труса
46
Труса
28
Кубала
Остались в запасе
Зброевка
Градец-Кралове
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
30
A. Fousek
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
1
Patrik Vízek
ВР
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
30
A. Fousek
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Зброевка - Градец-Кралове
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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