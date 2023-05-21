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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Зброевка
Яблонец - Зброевка: обзор матча 21 мая 2023
Яблонец
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Зброевка
28'
Я. Крал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Зброевка
90'
Желтая карточка
F. Blecha
Замена
Д. Хайденрайх
️️️️
Т. Хюбшман
90'
Замена
В. Патрак
️️️️
Я. Храмоста
81'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Сейк
76'
Замена
️️️️
М. Чернак
76'
68'
Замена
F. Blecha
️️️️
Š. Falta
68'
Замена
R. Matejov
️️️️
K. Josef
67'
Замена
A. Fousek
️️️️
М. Тижани
46'
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
J. Necas
ГОЛ! 1:0!
Я. Крал
Пас отдал
D. Souček
28'
Желтая карточка
Д. Штепанек
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
АП
95
Михал Чернак
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Зброевка
20
Šimon Falta
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
14
Ян Гладик
ПВ
19
Вале Муса Алли
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
3-3-1-3
1
Гануш
23
Штепанек
21
Крал
21
Полидар
7
Поважанец
14
3
Хюбшман
10
Шулц
19
Храмоста
10
Сейк
95
Чернак
4-2-5
15
13
Тижани
0
20
19
Алли
14
Гладик
12
0
18
15
4
3
Хюбшман
8
Хайденрайх
8
Хайденрайх
3
Хюбшман
19
Храмоста
10
Патрак
10
Патрак
19
Храмоста
10
Сейк
9
Икаунекс
9
Икаунекс
10
Сейк
18
16
16
18
20
21
21
20
0
37
Ржезничек
37
Ржезничек
0
13
Тижани
30
30
13
Тижани
Остались в запасе
Яблонец
Зброевка
44
Якуб Суровчик
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Яблонец - Зброевка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
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