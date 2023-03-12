Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Зброевка
Теплице - Зброевка: обзор матча 12 марта 2023
Теплице
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
53'
Д. Плестил
90+6'
Я. Ржезничек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Зброевка
Желтая карточка
T. Grigar
90'
+6
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Ржезничек
Замена
Д. Трубац
️️️️
T. Kucera
89'
67'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
М. Шевчик
ГОЛ! 1:0!
Д. Плестил
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
0
T. Kucera
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
4-1-3-1-2
2
Шалоупек
11
Хибс
35
4
Мицевич
23
Маречек
0
19
Юкл
7
Плестил
26
Урбанец
30
14
3-2-1-2-3
13
Тижани
0
20
9
18
Гранечны
21
19
Алли
23
Шевчик
4
37
Ржезничек
12
0
27
Трубац
27
Трубац
0
23
Шевчик
0
0
23
Шевчик
Остались в запасе
Теплице
Зброевка
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Теплице - Зброевка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
На Стинадлех
Новости команд
Все
Теплице
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+