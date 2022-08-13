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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Млада Болеслав
Зброевка - Млада Болеслав: обзор матча 13 августа 2022
Зброевка
13.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Млада Болеслав
49'
Ф. Соучек
79'
М. Шевчик
90+4'
R. Matejov
26'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Млада Болеслав
ГОЛ! 3:1!
R. Matejov
Пас отдал
Я. Гладик
90'
+4
Замена
R. Matejov
️️️️
М. Шевчик
90'
87'
Замена
V. Stransky
️️️️
М. Матейовски
Замена
F. Blecha
️️️️
Ф. Соучек
80'
ГОЛ! 2:1!
М. Шевчик
Пас отдал
Я. Гладик
79'
Желтая карточка
Я. Шурал
74'
74'
Желтая карточка
М. Шкода
70'
Замена
J. Skalák
️️️️
Я. Фулнек
70'
Замена
С. Данчак
️️️️
D. Donát
57'
Замена
L. Masek
️️️️
Д. Маречек
ГОЛ! 1:1!
Ф. Соучек
Пас отдал
M. Hrabina
49'
Замена
A. Fousek
️️️️
J. Prichystal
46'
Замена
Я. Гладик
️️️️
В. Муса Алли
46'
44'
Желтая карточка
D. Donát
38'
Желтая карточка
М. Сухи
Желтая карточка
Д. Гранечны
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Шкода
Пас отдал
М. Матейовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
19
Вале Муса Алли
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Зброевка
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3-2-5
9
18
Гранечны
0
10
Соучек
19
Алли
15
Шурал
37
Ржезничек
23
Шевчик
44
15
4-2-4
1
17
Сухи
28
13
44
Карафиат
37
Маречек
22
Фулнек
77
8
Матейовски
18
Ладра
7
Шкода
23
Шевчик
16
16
23
Шевчик
10
Соучек
21
21
10
Соучек
44
30
30
44
19
Алли
14
Гладик
14
Гладик
19
Алли
22
Фулнек
9
9
22
Фулнек
13
11
Данчак
11
Данчак
13
37
Маречек
9
9
37
Маречек
8
Матейовски
12
12
8
Матейовски
Остались в запасе
Зброевка
Млада Болеслав
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Зброевка - Млада Болеслав
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Зброевка
Млада Болеслав
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
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