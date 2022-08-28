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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Славия
Зброевка - Славия: обзор матча 28 августа 2022
Зброевка
28.08.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
0 : 4
Завершен
Славия
19'
С. Тецл
28'
Д. Дудера
36'
J. Texl (АГ)
75'
Х. Тьехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Славия
Желтая карточка
L. Endl
90'
Замена
J. Necas
️️️️
М. Шевчик
84'
84'
Замена
M. Icha
️️️️
Л. Провод
78'
Замена
О. Лингр
️️️️
С. Тецл
78'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Я. Громада
75'
ГОЛ! 0:4!
Х. Тьехи
Пас отдал
И. Шранц
Желтая карточка
M. Hrabina
67'
Замена
A. Fousek
️️️️
Ф. Соучек
62'
62'
Замена
И. Шранц
️️️️
Д. Дудера
58'
Красная карточка
А. Усу
46'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
О. Дорли
Замена
Š. Falta
️️️️
J. Prichystal
46'
Замена
В. Муса Алли
️️️️
Я. Гладик
46'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
J. Texl
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дудера
Пас отдал
С. Тецл
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Тецл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
15
L. Endl
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Зброевка
20
Šimon Falta
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
34
Ota Kohoutek
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
19
Вале Муса Алли
ЦП
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
6
Marek Icha
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
3-1-5
9
18
Гранечны
0
10
Соучек
37
Ржезничек
23
Шевчик
44
14
Гладик
15
Шурал
2-2-3-2-1
30
Мандоус
33
Качараба
4
Усу
4
Тьехи
14
Громада
8
Масопуст
23
Дудера
19
Дорли
99
Олаинка
17
Провод
11
Тецл
44
20
20
44
14
Гладик
19
Алли
19
Алли
14
Гладик
23
Шевчик
0
0
23
Шевчик
10
Соучек
30
30
10
Соучек
14
Громада
3
Голеш
3
Голеш
14
Громада
17
Провод
6
6
17
Провод
19
Дорли
39
Юрасек
39
Юрасек
19
Дорли
11
Тецл
32
Лингр
32
Лингр
11
Тецл
23
Дудера
26
Шранц
26
Шранц
23
Дудера
Остались в запасе
Зброевка
Славия
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
34
Ota Kohoutek
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
1
Ондрей Колар
ВР
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
34
Ota Kohoutek
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Зброевка - Славия
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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