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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Зброевка
Динамо - Зброевка: обзор матча 05 ноября 2022
Динамо
05.11.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Зброевка
45+2'
Л. Гавел
81'
Я. Гора (П)
47'
М. Шевчик
85'
J. Texl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Зброевка
Замена
Д. Броукал
️️️️
P. Hellebrand
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
F. Blecha
85'
ГОЛ! 2:2!
J. Texl
Пас отдал
Š. Falta
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Гора
81'
Замена
Н. Пеннер
️️️️
M. Mrsic
75'
68'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
В. Муса Алли
68'
Замена
Š. Falta
️️️️
Ф. Соучек
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Шевчик
Пас отдал
J. Texl
ГОЛ! 1:0!
Л. Гавел
Пас отдал
M. Sladký
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
19
Вале Муса Алли
ЦП
15
Якуб Шурал
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
71
Бранислав Слука
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Зброевка
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
1-4-5
31
5
Гавел
22
8
Цавош
18
0
9
Чмелик
3
25
23
Гора
21
3-2-5
9
0
18
Гранечны
10
Соучек
19
Алли
12
4
37
Ржезничек
14
Гладик
23
Шевчик
18
4
Броукал
4
Броукал
18
0
15
Пеннер
15
Пеннер
0
10
Соучек
20
20
10
Соучек
19
Алли
0
0
19
Алли
Остались в запасе
Динамо
Зброевка
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
71
Бранислав Слука
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
71
Бранислав Слука
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Остались в запасе
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Динамо - Зброевка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
Зброевка
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
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