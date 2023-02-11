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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Зброевка
Славия - Зброевка: обзор матча 11 февраля 2023
Славия
11.02.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Зброевка
58'
Эвертон
85'
М. ван Бурен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Зброевка
88'
Замена
J. Necas
️️️️
Я. Ржезничек
88'
Замена
Š. Falta
️️️️
М. Шевчик
ГОЛ! 2:0!
М. ван Бурен
Пас отдал
Эвертон
85'
Замена
И. Шранц
️️️️
Д. Дудера
84'
Замена
Х. Зафейрис
️️️️
О. Лингр
83'
82'
Желтая карточка
Я. Шурал
Желтая карточка
Эвертон
80'
72'
Замена
K. Josef
️️️️
M. Hrabina
Замена
П. Хронек
️️️️
И. Траоре
65'
65'
Замена
Я. Гладик
️️️️
O. Pachlopnik
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
58'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
В. Юрецка
54'
Замена
Эвертон
️️️️
М. Юрасек
54'
Желтая карточка
О. Лингр
53'
31'
Желтая карточка
J. Texl
14'
Желтая карточка
Д. Гранечны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
4
Jan Hlavica
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Славия
13
Ян Стейскал
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
77
David Pech
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
14
Ян Гладик
ПВ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
4-3-1-2
1
Колар
39
Юрасек
5
Огбу
3
Сантос
23
Дудера
12
Траоре
23
Шевчик
32
Лингр
99
Олаинка
31
Юрасек
15
Юрецка
4-2-5
9
0
15
Шурал
18
Гранечны
19
Алли
23
Шевчик
4
37
Ржезничек
0
12
15
32
Лингр
20
Зафейрис
20
Зафейрис
32
Лингр
12
Траоре
15
Хронек
15
Хронек
12
Траоре
31
Юрасек
32
Эвертон
32
Эвертон
31
Юрасек
15
Юрецка
10
ван Бурен
10
ван Бурен
15
Юрецка
23
Дудера
26
Шранц
26
Шранц
23
Дудера
23
Шевчик
20
20
23
Шевчик
0
14
Гладик
14
Гладик
0
9
18
18
9
37
Ржезничек
0
0
37
Ржезничек
Остались в запасе
Славия
Зброевка
13
Ян Стейскал
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
77
David Pech
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
77
David Pech
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Славия - Зброевка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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