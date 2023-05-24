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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Зброевка
Теплице - Зброевка: обзор матча 24 мая 2023
Теплице
24.05.2023, среда, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
58'
Д. Фила
17'
J. Texl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Зброевка
89'
Замена
J. Necas
️️️️
J. Texl
68'
Замена
М. Шевчик
️️️️
A. Fousek
Замена
Р. Юкл
️️️️
Л. Маречек
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фила
58'
17'
ГОЛ! 0:1!
J. Texl
Пас отдал
В. Муса Алли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
0
T. Kucera
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
19
Вале Муса Алли
ПВ
15
L. Endl
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
19
Роберт Юкл
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
12
Martin Berkovec
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-1-1-1-2
72
2
Шалоупек
35
11
Хибс
4
Мицевич
23
Маречек
0
27
Трубац
11
Фила
12
Гнинг
3-1-2-4
30
Хрубы
9
20
0
10
Соучек
19
Алли
14
Гладик
37
Ржезничек
4
30
15
Гора
22
22
Гора
23
Маречек
19
Юкл
19
Юкл
23
Маречек
30
23
Шевчик
23
Шевчик
30
0
0
0
0
Остались в запасе
Теплице
Зброевка
44
S. Drame
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Остались в запасе
44
S. Drame
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Остались в запасе
18
Денис Гранечны
ЛЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Теплице - Зброевка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
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