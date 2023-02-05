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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Виктория
Зброевка - Виктория: обзор матча 05 февраля 2023
Зброевка
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Виктория
9'
М. Шевчик
59'
П. Буха
69'
Я. Копиц
90+7'
А. Влканова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Виктория
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
А. Влканова
Пас отдал
П. Буха
89'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Копиц
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
J. Texl
82'
Желтая карточка
Я. Шурал
80'
Желтая карточка
М. Шевчик
78'
Красная карточка
J. Divisek
75'
Замена
В. Муса Алли
️️️️
R. Matejov
70'
Замена
Д. Гранечны
️️️️
F. Blecha
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Я. Копиц
Пас отдал
А. Влканова
62'
Замена
А. Влканова
️️️️
Р. Квет
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Буха
Пас отдал
Д. Москера
45'
+2
Желтая карточка
Р. Квет
40'
Желтая карточка
М. Н'Диайе
Замена
Я. Гладик
️️️️
Ф. Соучек
37'
24'
Желтая карточка
Л. Гейда
21'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Калвах
ГОЛ! 1:0!
М. Шевчик
Пас отдал
M. Hrabina
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
21
Filip Blecha
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
18
Денис Гранечны
ЛЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ПВ
14
Ян Гладик
ПВ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-3-1-3
15
Шурал
0
16
9
0
21
10
Соучек
23
Шевчик
37
Ржезничек
15
12
4-1-3-1-1
36
Станек
4
Перница
2
Гейда
21
Емелка
24
Гавел
16
Квет
23
Калвах
10
Копиц
20
Буха
8
Москера
25
Хоры
21
18
Гранечны
18
Гранечны
21
16
19
Алли
19
Алли
16
10
Соучек
14
Гладик
14
Гладик
10
Соучек
0
0
0
0
23
Калвах
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
23
Калвах
16
Квет
58
Влканова
58
Влканова
16
Квет
10
Копиц
97
Йирка
97
Йирка
10
Копиц
Остались в запасе
Зброевка
Виктория
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Зброевка - Виктория
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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