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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Зброевка
Слован - Зброевка: обзор матча 23 апреля 2023
Слован
23.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Зброевка
23'
К. Фридек
29'
Л. Тупта
34'
К. Фридек
89'
И. Рондич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Зброевка
89'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
И. Рондич
Желтая карточка
А. Гали
88'
73'
Замена
J. Necas
️️️️
J. Sterba
Замена
И. Рондич
️️️️
Л. Тупта
66'
64'
Замена
A. Fousek
️️️️
В. Муса Алли
46'
Замена
Я. Гладик
️️️️
Я. Ржезничек
Замена
М. Валента
️️️️
М. Думбия
46'
ГОЛ! 3:0!
К. Фридек
Пас отдал
М. Фукала
34'
ГОЛ! 2:0!
Л. Тупта
Пас отдал
В. Олатунжи
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Фридек
Пас отдал
А. Гали
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Лукас Черв
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
0
J. Texl
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
4
Jan Hlavica
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Слован
3
Ян Микула
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
9
Матей Валента
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
21
Filip Blecha
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
30
A. Fousek
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
3-3-1-3
82
4
Плехаты
22
Фукала
2
Ндефе
6
Черв
8
Фридек
42
Думбия
29
Тупта
70
Гали
33
Олатунжи
37
Пурзитидис
3-2-2-3
15
13
Тижани
20
9
18
Гранечны
19
Алли
23
Шевчик
37
Ржезничек
18
4
29
Тупта
15
Рондич
15
Рондич
29
Тупта
42
Думбия
9
Валента
9
Валента
42
Думбия
37
Ржезничек
14
Гладик
14
Гладик
37
Ржезничек
19
Алли
30
30
19
Алли
15
0
0
15
Остались в запасе
Слован
Зброевка
3
Ян Микула
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
30
Властимил Хрубы
ВР
21
Filip Blecha
ЦП
Остались в запасе
3
Ян Микула
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
21
Filip Blecha
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Слован - Зброевка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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