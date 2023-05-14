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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Пардубице
Зброевка - Пардубице: обзор матча 14 мая 2023
Зброевка
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Пардубице
34'
М. Члумецки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Пардубице
Замена
М. Тижани
️️️️
J. Necas
87'
Замена
M. Hrabina
️️️️
K. Josef
87'
82'
Замена
E. Tischler
️️️️
М. Хлаваты
82'
Замена
К. Вацек
️️️️
B. Pikul
74'
Желтая карточка
Ф. Ницэ
Пенальти не реализован!
Я. Ржезничек
74'
Пенальти не реализован!
Я. Ржезничек
68'
63'
Замена
J. Jerabek
️️️️
Д. Яношек
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Члумецки
24'
Желтая карточка
М. Хлаваты
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
14
Ян Гладик
ПВ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
30
A. Fousek
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
2-3-5
15
20
19
Алли
23
Шевчик
14
Гладик
0
18
4
15
12
3-3-4
1
Ницэ
27
Влчек
2
Гранац
4
Члумецки
19
Хлаваты
6
39
Яношек
28
15
10
9
18
9
9
18
0
13
Тижани
13
Тижани
0
10
7
Вацек
7
Вацек
10
19
Хлаваты
14
14
19
Хлаваты
39
Яношек
0
0
39
Яношек
Остались в запасе
Зброевка
Пардубице
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
30
A. Fousek
ЦФ
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
30
A. Fousek
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Зброевка - Пардубице
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
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