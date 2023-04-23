Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Леннарт Мозер - статистика

Фаджано Окаяма
6 декабря 1999 (26), Берлин
#1 | Вратарь
196 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
29
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
7 : 0
23.04.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Эйпен
1 : 5
15.04.2023
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Кортрейк
0 : 0
08.04.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Эйпен
0 : 1
02.04.2023
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Гент
3 : 0
19.03.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Эйпен
4 : 4
11.03.2023
Остенде
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Юнион СЖ
2 : 1
05.03.2023
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Эйпен
2 : 2
25.02.2023
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
2 : 0
18.02.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Эйпен
2 : 1
10.02.2023
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
1 : 1
04.02.2023
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 1
01.02.2023
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
3 : 1
27.01.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
17.01.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Эйпен
0 : 2
14.01.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
07.01.2023
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Серен
0 : 1
23.12.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Зюлте-Варегем
5 : 5
12.11.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Эйпен
2 : 0
05.11.2022
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Андерлехт
4 : 2
30.10.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
2 : 1
22.10.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
5 : 1
15.10.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Эйпен
0 : 4
09.10.2022
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
0 : 1
02.10.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Эйпен
1 : 2
18.09.2022
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Остенде
1 : 0
10.09.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Эйпен
0 : 1
03.09.2022
Кортрейк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
0 : 1
28.08.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
0 : 1
14.08.2022
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Генк
4 : 2
06.08.2022
Эйпен
46' - 90'
Главные новости
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
1
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+