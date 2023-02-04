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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Вестерло
Эйпен - Вестерло: обзор матча 04 февраля 2023
Эйпен
04.02.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вестерло
69'
С. Питерс (П)
44'
Д. Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Вестерло
90'
+1
Замена
R. Seigers
️️️️
Н. Мадсен
90'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Д. Нене
Замена
Y. Van Genechten
️️️️
И. Диаките
90'
Желтая карточка
С. Питерс
78'
Замена
D. Álvarez
️️️️
К. Н'Дри
77'
Замена
С. Превляк
️️️️
Р. Чарльз-Кук
76'
76'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Э. Йорданов
76'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
М. Фикселлес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Питерс
69'
Замена
Н. Битумазала
️️️️
А. Кристи-Дэвис
63'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Б. Байе
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Жорди Аули
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
3-3-1-2
1
Мозер
8
Питерс
28
29
Бессил
3
Дэвидсон
6
Байе
15
Магне
77
Чарльз-Кук
39
Кристи-Дэвис
11
Н'Дри
3-2-3-2
26
Болат
14
Рейнолдс
28
Тагир
32
Йорданов
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
29
Де Куйпер
24
Мадсен
8
17
Ваэзен
45
Нене
2
Диаките
2
2
2
Диаките
39
Кристи-Дэвис
11
Битумазала
11
Битумазала
39
Кристи-Дэвис
6
Байе
24
Деом
24
Деом
6
Байе
77
Чарльз-Кук
14
Превляк
14
Превляк
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
11
11
11
Н'Дри
24
Мадсен
23
23
24
Мадсен
45
Нене
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
45
Нене
32
Йорданов
55
Диркс
55
Диркс
32
Йорданов
19
Фикселлес
25
Ветокеле
25
Ветокеле
19
Фикселлес
Остались в запасе
Эйпен
Вестерло
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
20
Ник Гиллекенс
ВР
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Эйпен - Вестерло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
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