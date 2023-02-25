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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Серкль Брюгге
Эйпен - Серкль Брюгге: обзор матча 25 февраля 2023
Эйпен
25.02.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
10'
С. Питерс (П)
28'
К. Н'Дри
13'
А. Франсис
39'
А. Уэда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Серкль Брюгге
Желтая карточка
С. Питерс
90'
+1
Замена
С. Превляк
️️️️
К. Н'Дри
87'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
Г. Магне
77'
76'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Ш. Ванхутте
75'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
К. Данке
Замена
И. Диаките
️️️️
Y. Van Genechten
62'
46'
Замена
В.
️️️️
Р. Майецки
46'
Замена
J. Marcelin
️️️️
К. Равик
41'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
39'
ГОЛ! 2:2!
А. Уэда
Пас отдал
Т. Сомерс
ГОЛ! 2:1!
К. Н'Дри
Пас отдал
С. Питерс
28'
Красная карточка
Б. Байе
17'
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Франсис
Пас отдал
Ш. Ванхутте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Питерс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
35
Борис Ламберт
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
Серкль Брюгге
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Мозер
28
25
Филин
8
Питерс
3
Дэвидсон
6
Байе
15
Магне
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
23
Гассама
4-1-3-2
99
Майецки
41
Сике
5
Равик
2
Даланд
5
Попович
34
Ванхутте
24
Сомерс
17
Франсис
2
Деман
9
Данке
18
Уэда
15
Магне
35
Ламберт
35
Ламберт
15
Магне
2
2
Диаките
2
Диаките
2
11
Н'Дри
14
Превляк
14
Превляк
11
Н'Дри
5
Равик
24
24
5
Равик
34
Ванхутте
10
Хотич
10
Хотич
34
Ванхутте
9
Данке
34
Гбоу
34
Гбоу
9
Данке
99
Майецки
17
17
99
Майецки
Остались в запасе
Эйпен
Серкль Брюгге
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
11
David Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
8
Робб Декостер
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
11
David Álvarez
ЦФ
Остались в запасе
8
Робб Декостер
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Эйпен - Серкль Брюгге
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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Эйпен
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