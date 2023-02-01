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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Генк
Эйпен - Генк: обзор матча 01 февраля 2023
Эйпен
01.02.2023, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Генк
26'
С. Питерс (П)
17'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Генк
Замена
М. Вакасо
️️️️
Н. Битумазала
89'
Замена
И. Диаките
️️️️
К. Н'Дри
80'
Замена
Д. Гассама
️️️️
Г. Магне
80'
79'
Замена
Й. Сор
️️️️
М. Саматта
79'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Эль-Ханнус
61'
Желтая карточка
Х. Артеага
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Ж. Деом
60'
Желтая карточка
Г. Магне
55'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
T. Alloh
46'
Желтая карточка
Б. Ламберт
44'
Желтая карточка
T. Alloh
38'
38'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
С. Превляк
36'
Желтая карточка
С. Питерс
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Питерс
26'
25'
Желтая карточка
А. Уаттара
22'
Желтая карточка
М. Саматта
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Б. Хейнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Мозер
29
2
8
Питерс
35
Ламберт
11
Битумазала
24
Деом
11
Н'Дри
14
Превляк
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
3
МакКензи
3
Артеага
28
Пайнтсил
17
Грошовски
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
38
Саматта
11
Н'Дри
2
Диаките
2
Диаките
11
Н'Дри
11
Битумазала
22
Вакасо
22
Вакасо
11
Битумазала
29
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
29
24
Деом
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
24
Деом
15
Магне
23
Гассама
23
Гассама
15
Магне
11
Эль-Ханнус
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
11
Сор
11
Сор
38
Саматта
Остались в запасе
Эйпен
Генк
33
Абдул Нурудин
ВР
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Тоби Лейсен
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
АП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
7
Исаак Нуху
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
АП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Эйпен - Генк
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
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