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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Мехелен
Эйпен - Мехелен: обзор матча 10 февраля 2023
Эйпен
10.02.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
87'
К. Н'Дри
90+1'
Б. Байе
10'
Б. Верстате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Мехелен
ГОЛ! 2:1!
Б. Байе
90'
+1
89'
Желтая карточка
Б. Верстате
ГОЛ! 1:1!
К. Н'Дри
Пас отдал
С. Питерс
87'
81'
Замена
E. Agyei
️️️️
А. Да Крус
78'
Желтая карточка
Н. Мукау
Замена
Д. Гассама
️️️️
С. Превляк
76'
Замена
D. Álvarez
️️️️
Н. Битумазала
69'
64'
Замена
Н. Мукау
️️️️
Б. Болинголи
63'
Желтая карточка
J. Van Hecke
60'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Ж. Хайреманс
56'
Желтая карточка
Б. Болинголи
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
А. Филин
46'
Замена
Б. Байе
️️️️
Ж. Деом
11'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Верстате
Пас отдал
Н. Сторм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
35
Борис Ламберт
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
Мехелен
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Мозер
28
8
Питерс
25
Филин
3
Дэвидсон
11
Битумазала
24
Деом
11
Н'Дри
14
Превляк
3-2-1-4
1
4
Бейтс
4
Лавале
5
Болинголи
9
Да Крус
4
Верстате
11
Хайреманс
6
5
Ван Хоренбек
28
Мрабти
10
Сторм
24
Деом
6
Байе
6
Байе
24
Деом
25
Филин
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
25
Филин
14
Превляк
23
Гассама
23
Гассама
14
Превляк
11
Битумазала
11
11
11
Битумазала
5
Болинголи
17
Мукау
17
Мукау
5
Болинголи
9
Да Крус
48
48
9
Да Крус
11
Хайреманс
7
Нгой
7
Нгой
11
Хайреманс
Остались в запасе
Эйпен
Мехелен
33
Абдул Нурудин
ВР
35
Борис Ламберт
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Жорди Аули
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
35
Борис Ламберт
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Остались в запасе
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Эйпен - Мехелен
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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