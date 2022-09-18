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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Юнион СЖ
Эйпен - Юнион СЖ: обзор матча 18 сентября 2022
Эйпен
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Юнион СЖ
18'
Б. Ламберт
8'
С. Адингра
90+2'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Юнион СЖ
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
В. Бонифаци
Вторая желтая
М. Вакасо
90'
+1
Желтая карточка
Д. Джегго
74'
Замена
С. Сумано
️️️️
С. Превляк
71'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
И. Нуху
71'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Г. Магне
71'
69'
Желтая карточка
С. Линен
62'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Г. Франсуа
62'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Х. Родригес
41'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Желтая карточка
М. Вакасо
20'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ламберт
Пас отдал
И. Нуху
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Адингра
Пас отдал
Т. Теума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
11
Натан Битумазала
ПЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-5
1
Мозер
2
3
Дэвидсон
28
29
22
Вакасо
15
Магне
7
Нуху
14
Превляк
8
Питерс
35
Ламберт
4-3-2-1
1
Морис
19
Франсуа
44
ван дер Хейден
26
Сайкс
16
Берджесс
44
Линен
6
Родригес
10
Теума
7
Адингра
94
Лапуссен
22
Бонифаци
15
Магне
8
Джегго
8
Джегго
15
Магне
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
14
Превляк
99
Сумано
99
Сумано
14
Превляк
19
Франсуа
21
Пуэртас
21
Пуэртас
19
Франсуа
6
Родригес
9
Нильссон
9
Нильссон
6
Родригес
Остались в запасе
Эйпен
Юнион СЖ
33
Абдул Нурудин
ВР
11
Натан Битумазала
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
11
Натан Битумазала
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Эйпен - Юнион СЖ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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