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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Эйпен
Зюлте-Варегем - Эйпен: обзор матча 12 ноября 2022
Зюлте-Варегем
12.11.2022, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
5 : 5
Завершен
Эйпен
39'
З. Гано
45+3'
З. Гано (П)
83'
S. Braem
84'
А. Фадера
88'
А. Фадера
9'
К. Н'Дри
20'
Р. Чарльз-Кук
41'
И. Нуху
56'
Б. Ламберт
90+4'
С. Сумано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Эйпен
90'
+4
ГОЛ! 5:5!
С. Сумано
90'
+1
Замена
Д. Гассама
️️️️
R. Paeshuyse
ГОЛ! 5:4!
А. Фадера
88'
84'
Желтая карточка
Н. Битумазала
ГОЛ! 4:4!
А. Фадера
Пас отдал
З. Гано
84'
ГОЛ! 3:4!
S. Braem
Пас отдал
L. Willen
83'
Замена
️️️️
Й. Фоссен
79'
67'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Р. Чарльз-Кук
67'
Замена
С. Сумано
️️️️
К. Н'Дри
Замена
S. Braem
️️️️
Л. Виген
60'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Н. Мироши
57'
Замена
L. Hallaert
️️️️
М. Сангаре
57'
56'
ГОЛ! 2:4!
Б. Ламберт
Пас отдал
С. Питерс
ГОЛ с пенальти! 2:3!
З. Гано
45'
+3
41'
ГОЛ! 1:3!
И. Нуху
Пас отдал
К. Н'Дри
ГОЛ! 1:2!
З. Гано
Пас отдал
Н. Мироши
39'
32'
Желтая карточка
И. Нуху
29'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Y. Van Genechten
Желтая карточка
М. Сангаре
24'
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Чарльз-Кук
Желтая карточка
Л. Виген
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Н'Дри
Пас отдал
С. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
14
Папе Демба Диоп
ЦП
3
Борха Лопес
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Эйпен
21
Ян Крал
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2-1-4-1-2
69
Бостин
20
2
Чиранни
20
Мироши
8
Ромменс
13
Виген
18
Сангаре
29
39
Фадера
9
Гано
9
Фоссен
3-2-1-1-1
1
Мозер
35
Ламберт
28
8
Питерс
11
Битумазала
3
Дэвидсон
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
7
Нуху
20
Мироши
14
Драмбаев
14
Драмбаев
20
Мироши
13
Виген
34
34
13
Виген
18
Сангаре
35
35
18
Сангаре
77
Чарльз-Кук
8
Джегго
8
Джегго
77
Чарльз-Кук
2
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
2
28
23
Гассама
23
Гассама
28
11
Н'Дри
99
Сумано
99
Сумано
11
Н'Дри
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Эйпен
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Папе Демба Диоп
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
3
Борха Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
21
Ян Крал
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Папе Демба Диоп
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
3
Борха Лопес
ЦФ
Остались в запасе
21
Ян Крал
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Зюлте-Варегем - Эйпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
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Эйпен
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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