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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Сент-Труйден
Эйпен - Сент-Труйден: обзор матча 14 января 2023
Эйпен
14.01.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Труйден
44'
Д. Бруно
68'
Д. Дэвидсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Сент-Труйден
90'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Д. Хаяси
85'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Д. Бруно
Замена
Ж. Деом
️️️️
Д. Дэвидсон
82'
Замена
T. Alloh
️️️️
Р. Чарльз-Кук
82'
Желтая карточка
С. Питерс
80'
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Дэвидсон
62'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
Замена
Н. Битумазала
️️️️
С. Превляк
61'
Замена
И. Диаките
️️️️
Y. Van Genechten
60'
Замена
И. Нуху
️️️️
А. Кристи-Дэвис
60'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруно
Пас отдал
А. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
7
Исаак Нуху
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
6
Матте Сметс
ОП
32
Андреа Либрики
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Мозер
8
Питерс
28
35
Ламберт
3
Дэвидсон
15
Магне
77
Чарльз-Кук
39
Кристи-Дэвис
11
Н'Дри
14
Превляк
4-2-1-3
1
Шмидт
14
Хасиока
4
Бауэр
22
Янссенс
37
Ляйстнер
34
Бойя
14
Дюмонт
11
Койта
91
Хаяси
30
Оказаки
9
Бруно
77
Чарльз-Кук
29
29
77
Чарльз-Кук
14
Превляк
11
Битумазала
11
Битумазала
14
Превляк
2
2
Диаките
2
Диаките
2
3
Дэвидсон
24
Деом
24
Деом
3
Дэвидсон
39
Кристи-Дэвис
7
Нуху
7
Нуху
39
Кристи-Дэвис
91
Хаяси
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
91
Хаяси
9
Бруно
14
Кайя
14
Кайя
9
Бруно
Остались в запасе
Эйпен
Сент-Труйден
33
Абдул Нурудин
ВР
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
6
Матте Сметс
ОП
32
Андреа Либрики
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
23
Джейди Гассама
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
6
Матте Сметс
ОП
32
Андреа Либрики
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Эйпен - Сент-Труйден
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
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