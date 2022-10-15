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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Эйпен
Серкль Брюгге - Эйпен: обзор матча 15 октября 2022
Серкль Брюгге
15.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Эйпен
25'
К. Данке
30'
Т. Сомерс
39'
А. Уэда
77'
К. Данке
86'
К. Данке
44'
С. Питерс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Эйпен
ГОЛ! 5:1!
К. Данке
86'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Л. Лопеш
81'
80'
Желтая карточка
R. Paeshuyse
Замена
Д. Велкоски
️️️️
О. Деман
79'
78'
Замена
Г. Магне
️️️️
Y. Van Genechten
ГОЛ! 4:1!
К. Данке
77'
Желтая карточка
К. Равик
76'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
А. Уэда
73'
Замена
К. Равик
️️️️
Т. Сомерс
73'
73'
Замена
Н. Битумазала
️️️️
И. Нуху
73'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Р. Чарльз-Кук
Замена
А. Франсис
️️️️
Ш. Ванхутте
62'
Желтая карточка
Т. Сомерс
60'
49'
Желтая карточка
Д. Джегго
46'
Замена
R. Paeshuyse
️️️️
T. Alloh
46'
Замена
С. Превляк
️️️️
А. Кристи-Дэвис
44'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Питерс
ГОЛ! 3:0!
А. Уэда
Пас отдал
О. Деман
39'
ГОЛ! 2:0!
Т. Сомерс
Пас отдал
Л. Лопеш
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
24
Жан Марселен
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
15
Гари Магне
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
1-2-5
99
Майецки
5
Попович
10
Хотич
22
Лопеш
18
Уэда
2
Даланд
24
Сомерс
34
Ванхутте
2
Деман
3-2-1-4
1
Мозер
2
29
3
Дэвидсон
8
Джегго
22
Вакасо
39
Кристи-Дэвис
8
Питерс
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
35
Ламберт
2
Деман
35
Велкоски
35
Велкоски
2
Деман
24
Сомерс
5
Равик
5
Равик
24
Сомерс
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
34
Ванхутте
17
Франсис
17
Франсис
34
Ванхутте
18
Уэда
34
Гбоу
34
Гбоу
18
Уэда
29
28
28
29
7
Нуху
11
Битумазала
11
Битумазала
7
Нуху
2
15
Магне
15
Магне
2
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
11
Н'Дри
77
Чарльз-Кук
39
Кристи-Дэвис
14
Превляк
14
Превляк
39
Кристи-Дэвис
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Эйпен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
33
Абдул Нурудин
ВР
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
44
Эмилио Керер
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Серкль Брюгге - Эйпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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