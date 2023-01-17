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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Эйпен
Оуд-Хеверли - Эйпен: обзор матча 17 января 2023
Оуд-Хеверли
17.01.2023, вторник, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эйпен
28'
Й. Дагур Торстейнссон
87'
С. Превляк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Эйпен
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Превляк
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
84'
Замена
Й. Дом
️️️️
С. Схрайверс
84'
77'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Y. Van Genechten
77'
Замена
Д. Гассама
️️️️
И. Нуху
Замена
D. Ouedraogo
️️️️
Х. Мендиль
72'
Замена
К. Малинов
️️️️
С. Кийин
71'
Желтая карточка
Х. Мендиль
59'
46'
Замена
Д. Дэвидсон
️️️️
Б. Ламберт
46'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Д. Джегго
45'
+2
Желтая карточка
Г. Магне
Желтая карточка
С. Кийин
45'
+1
31'
Желтая карточка
Д. Джегго
ГОЛ! 1:0!
Й. Дагур Торстейнссон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
35
Борис Ламберт
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
7
Исаак Нуху
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
4-3-3
77
Кожокару
37
Мендиль
28
Плетинкс
16
Рикка
27
Патрис
13
Кийин
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
9
Нсинги
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
3-2-1-1-2
1
Мозер
28
30
Горенц
2
11
Битумазала
35
Ламберт
8
Джегго
39
Кристи-Дэвис
14
Превляк
7
Нуху
37
Мендиль
15
15
37
Мендиль
23
Торстейнссон
77
Вльетинк
77
Вльетинк
23
Торстейнссон
8
Схрайверс
6
Дом
6
Дом
8
Схрайверс
13
Кийин
33
Малинов
33
Малинов
13
Кийин
35
Ламберт
3
Дэвидсон
3
Дэвидсон
35
Ламберт
2
24
Деом
24
Деом
2
8
Джегго
11
Н'Дри
11
Н'Дри
8
Джегго
7
Нуху
23
Гассама
23
Гассама
7
Нуху
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Эйпен
29
Нордин Жекерс
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
Главный тренер
Марк Брис
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Оуд-Хеверли - Эйпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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