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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Шарлеруа
Эйпен - Шарлеруа: обзор матча 07 января 2023
Эйпен
07.01.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Шарлеруа
42'
Б. Ламберт
55'
К. Нкуба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Шарлеруа
90'
+3
Желтая карточка
Д. Чачуа
84'
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Илаймахаритра
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Д. Джегго
84'
72'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Н. Бенбуали
72'
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
А. Голизаде
Замена
Н. Битумазала
️️️️
Р. Чарльз-Кук
70'
64'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
К. Нкуба
Желтая карточка
Г. Магне
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкуба
Пас отдал
М. Илаймахаритра
46'
Замена
Н. Бенбуали
️️️️
Д. Хейманс
ГОЛ! 1:0!
Б. Ламберт
Пас отдал
С. Питерс
42'
41'
Желтая карточка
А. Зорган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
88
Рюта Мориока
АП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Мозер
8
Питерс
35
Ламберт
28
3
Дэвидсон
15
Магне
77
Чарльз-Кук
8
Джегго
11
Н'Дри
14
Превляк
3-1-2-3
12
Коффи
5
Багер
44
Букамир
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
8
Зорган
7
Мбенза
8
Голизаде
38
Хейманс
27
Нкуба
77
Чарльз-Кук
11
Битумазала
11
Битумазала
77
Чарльз-Кук
8
Джегго
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
8
Джегго
27
Нкуба
38
Чачуа
38
Чачуа
27
Нкуба
8
Голизаде
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
8
Голизаде
23
Илаймахаритра
88
Мориока
88
Мориока
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
12
Бенбуали
12
Бенбуали
38
Хейманс
Бенбуали
20
Баджи
20
Баджи
Бенбуали
Остались в запасе
Эйпен
Шарлеруа
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Эйпен - Шарлеруа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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