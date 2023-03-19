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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Эйпен
Гент - Эйпен: обзор матча 19 марта 2023
Гент
19.03.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Эйпен
45+1'
У. Кюйперс
76'
Д. Дэвидсон (АГ)
84'
Ж. Окуму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Эйпен
85'
Замена
D. Álvarez
️️️️
С. Превляк
85'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Д. Дэвидсон
85'
Замена
T. Alloh
️️️️
Y. Van Genechten
ГОЛ! 3:0!
Ж. Окуму
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
84'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Торунарига
80'
Замена
B. Agbor
️️️️
Х. Хонг
80'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
М. Фофана
80'
77'
Замена
И. Нуху
️️️️
Д. Гассама
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Дэвидсон
76'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
74'
Замена
Ж. Окуму
️️️️
К. Пиатковски
69'
68'
Замена
С. Питерс
️️️️
Б. Байе
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Ж. де Сар
61'
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
Д. Орбан
45'
+1
Желтая карточка
Ж. де Сар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Гент
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
11
David Álvarez
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
3-4-1-2
1
Нарди
91
Пиатковски
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
18
Самуас
4
де Сар
20
Хонг
24
Кумс
39
Фофана
99
Кюйперс
99
Орбан
3-3-1-2
1
Мозер
2
28
35
Ламберт
15
Магне
6
Байе
3
Дэвидсон
11
Н'Дри
23
Гассама
14
Превляк
91
Пиатковски
2
Окуму
2
Окуму
91
Пиатковски
20
Хонг
46
46
20
Хонг
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
33
Торунарига
10
Хеуге
10
Хеуге
33
Торунарига
39
Фофана
29
Депуатр
29
Депуатр
39
Фофана
2
29
29
2
6
Байе
8
Питерс
8
Питерс
6
Байе
3
Дэвидсон
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
3
Дэвидсон
14
Превляк
11
11
14
Превляк
23
Гассама
7
Нуху
7
Нуху
23
Гассама
Остались в запасе
Гент
Эйпен
33
Дави Руф
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Гент - Эйпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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