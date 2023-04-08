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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Эйпен
Кортрейк - Эйпен: обзор матча 08 апреля 2023
Кортрейк
08.04.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Эйпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Эйпен
86'
Желтая карточка
R. Paeshuyse
Желтая карточка
К. Д'Хаен
81'
81'
Замена
И. Диаките
️️️️
Y. Van Genechten
81'
Замена
D. Álvarez
️️️️
С. Превляк
Замена
М. Бруно
️️️️
Д. Энен
72'
Замена
С. Лончар
️️️️
Б. Мессауди
72'
71'
Желтая карточка
С. Питерс
65'
Замена
Д. Гассама
️️️️
К. Н'Дри
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
54'
Желтая карточка
Н. Мехсату
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
8
Давид Энен
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
14
Дион Де Неве
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
11
David Álvarez
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Ванденберге
4
Ватанабе
2
Васински
7
Селемани
44
Силва
8
Мехсату
30
Д'Хаен
37
Кадри
9
Мессауди
20
Авенатти
8
Энен
3-3-1-1-1
1
Мозер
2
35
Ламберт
8
Питерс
25
Филин
6
Байе
3
Дэвидсон
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
14
Превляк
9
Мессауди
10
Лончар
10
Лончар
9
Мессауди
8
Энен
17
Бруно
17
Бруно
8
Энен
2
2
Диаките
2
Диаките
2
14
Превляк
11
11
14
Превляк
11
Н'Дри
23
Гассама
23
Гассама
11
Н'Дри
Остались в запасе
Кортрейк
Эйпен
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
14
Дион Де Неве
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
33
Абдул Нурудин
ВР
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
14
Дион Де Неве
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Кортрейк - Эйпен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
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Эйпен
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