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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Остенде
Эйпен - Остенде: обзор матча 11 марта 2023
Эйпен
11.03.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
4 : 4
Завершен
Остенде
45+3'
Д. Гассама
59'
С. Превляк
77'
Б. Ламберт
84'
Р. Чарльз-Кук
12'
Т. Эмброуз (П)
56'
Т. Ндика Матам
61'
Ф. Хорнби
90+7'
М. Родин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Остенде
90'
+7
ГОЛ! 4:4!
М. Родин
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
К. Н'Дри
90'
+4
Замена
T. Alloh
️️️️
Б. Ламберт
89'
ГОЛ! 4:3!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Y. Van Genechten
84'
83'
Замена
А. Амаде
️️️️
З. Деваль
ГОЛ! 3:3!
Б. Ламберт
Пас отдал
Г. Магне
77'
68'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Т. Эмброуз
61'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Хорнби
ГОЛ! 2:2!
С. Превляк
Пас отдал
Д. Гассама
59'
58'
Желтая карточка
Ф. Хорнби
56'
ГОЛ! 1:2!
Т. Ндика Матам
Замена
R. Paeshuyse
️️️️
Д. Дэвидсон
55'
Замена
С. Превляк
️️️️
Л. Бессил
55'
46'
Желтая карточка
К. Макгихан
46'
Замена
B. Capon
️️️️
К. Аразе
ГОЛ! 1:1!
Д. Гассама
45'
+3
40'
Красная карточка
А. Танге
36'
Замена
О. Урогиде
️️️️
М. Барач
16'
Желтая карточка
А. Танге
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Эмброуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остенде
28
Guillaume Hubert
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ОП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
27
Brecht Capon
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
25
Ник Бацнер
АП
90
Мохамед Берте
ПВ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Мозер
29
Бессил
2
8
Питерс
3
Дэвидсон
15
Магне
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
23
Гассама
4-1-1-1-3
28
80
Родин
44
Барач
3
Танге
16
Ндика Матам
18
Деваль
8
Макгихан
7
Сакамото
68
Эмброуз
10
Хорнби
36
Аразе
3
Дэвидсон
28
28
3
Дэвидсон
35
Ламберт
29
29
35
Ламберт
11
Н'Дри
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
11
Н'Дри
29
Бессил
14
Превляк
14
Превляк
29
Бессил
18
Деваль
14
Амаде
14
Амаде
18
Деваль
44
Барач
3
Урогиде
3
Урогиде
44
Барач
36
Аразе
27
27
36
Аразе
68
Эмброуз
25
Бацнер
25
Бацнер
68
Эмброуз
Остались в запасе
Эйпен
Остенде
33
Абдул Нурудин
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
David Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
90
Мохамед Берте
ПВ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
David Álvarez
ЦФ
Остались в запасе
90
Мохамед Берте
ПВ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Эйпен - Остенде
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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Эйпен
Остенде
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
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21
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2
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2023.02.02 09:48
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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8
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2
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2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
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