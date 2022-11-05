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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Стандард
Эйпен - Стандард: обзор матча 05 ноября 2022
Эйпен
05.11.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
78'
С. Питерс (П)
90+1'
Д. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Стандард
ГОЛ! 2:0!
Д. Гассама
90'
+1
Замена
С. Сумано
️️️️
С. Превляк
90'
89'
Желтая карточка
К. Лайфис
85'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Н. Битумазала
80'
79'
Замена
О. Давида
️️️️
А. Доннум
79'
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
Г. Цимирот
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Питерс
78'
76'
Желтая карточка
А. Бодар
Красная карточка
Ж. Деом
66'
63'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
С. Перица
63'
Замена
М. Фосси
️️️️
Ф. Мелегони
Замена
Ж. Деом
️️️️
К. Н'Дри
62'
Замена
Д. Гассама
️️️️
Р. Чарльз-Кук
61'
45'
+3
Красная карточка
Ф. Зинкернагель
43'
Замена
Д. Чанак
️️️️
В. Баликвиша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
77
Ошер Давида
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Мозер
35
Ламберт
28
8
Питерс
3
Дэвидсон
15
Магне
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
14
Превляк
1-5-3-1
16
Бодар
20
Бокади
34
Лайфис
43
Раскин
7
Альсате
21
Баликвиша
72
Мелегони
15
Доннум
11
Зинкернагель
59
Цимирот
18
Перица
11
Н'Дри
24
Деом
24
Деом
11
Н'Дри
11
Битумазала
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
11
Битумазала
77
Чарльз-Кук
23
Гассама
23
Гассама
77
Чарльз-Кук
14
Превляк
99
Сумано
99
Сумано
14
Превляк
59
Цимирот
3
Дюсенн
3
Дюсенн
59
Цимирот
15
Доннум
77
Давида
77
Давида
15
Доннум
72
Мелегони
13
Фосси
13
Фосси
72
Мелегони
18
Перица
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
18
Перица
21
Баликвиша
61
Чанак
61
Чанак
21
Баликвиша
Остались в запасе
Эйпен
Стандард
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Эйпен - Стандард
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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