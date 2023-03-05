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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Эйпен
Юнион СЖ - Эйпен: обзор матча 05 марта 2023
Юнион СЖ
05.03.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Эйпен
14'
С. Адингра
52'
Й. Вертессен
90+5'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Эйпен
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
С. Превляк
90'
+2
Замена
Y. Van Genechten
️️️️
Р. Чарльз-Кук
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Л. Лапуссен
87'
Замена
К. Терхо
️️️️
Г. Нильссон
87'
85'
Пенальти не реализован!
С. Превляк
78'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
Г. Магне
78'
Замена
T. Alloh
️️️️
Д. Дэвидсон
77'
Замена
М. Вакасо
️️️️
R. Paeshuyse
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Й. Вертессен
67'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
67'
62'
Замена
С. Превляк
️️️️
И. Диаките
52'
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
ГОЛ! 2:0!
Й. Вертессен
Пас отдал
С. Линен
52'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
36'
Желтая карточка
К. Берджесс
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Адингра
Пас отдал
Т. Теума
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
11
David Álvarez
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
3-3-2-2
1
Морис
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
26
Сайкс
10
Амани
44
Линен
10
Теума
7
Адингра
94
Лапуссен
9
Нильссон
11
Вертессен
3-2-1-1-1
33
Нурудин
25
Филин
8
Питерс
29
Бессил
15
Магне
3
Дэвидсон
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
23
Гассама
94
Лапуссен
19
Франсуа
19
Франсуа
94
Лапуссен
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
9
Нильссон
17
Терхо
17
Терхо
9
Нильссон
11
Вертессен
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Вертессен
77
Чарльз-Кук
2
2
77
Чарльз-Кук
15
Магне
35
Ламберт
35
Ламберт
15
Магне
3
Дэвидсон
29
29
3
Дэвидсон
28
22
Вакасо
22
Вакасо
28
2
Диаките
14
Превляк
14
Превляк
2
Диаките
Остались в запасе
Юнион СЖ
Эйпен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
1
Леннарт Мозер
ВР
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
11
David Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
11
David Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Юнион СЖ - Эйпен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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