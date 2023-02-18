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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Эйпен
Антверпен - Эйпен: обзор матча 18 февраля 2023
Антверпен
18.02.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Эйпен
36'
В. Янссен (П)
44'
Ю. Эккеленкамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Эйпен
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гассама
Замена
К. Корбани
️️️️
М. Баликвиша
88'
81'
Замена
Д. Гассама
️️️️
Р. Чарльз-Кук
81'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Г. Магне
Замена
К. Скотт
️️️️
Ю. Эккеленкамп
67'
60'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
Б. Байе
60'
Замена
И. Диаките
️️️️
Y. Van Genechten
Замена
Г. Авила
️️️️
Й. Батай
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Филин
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Р. Де Лат
44'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
42'
39'
Замена
А. Филин
️️️️
D. Álvarez
36'
Красная карточка
Л. Бессил
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Янссен
36'
24'
Желтая карточка
D. Álvarez
Желтая карточка
Р. Де Лат
22'
Желтая карточка
А. Вермерен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
11
David Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Антверпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
35
Борис Ламберт
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
51
Пачо
25
Батай
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
9
Керк
14
Янссен
3-3-1-1-1
1
Мозер
29
Бессил
8
Питерс
28
15
Магне
6
Байе
3
Дэвидсон
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
11
25
Батай
13
Авила
13
Авила
25
Батай
7
Баликвиша
20
Корбани
20
Корбани
7
Баликвиша
32
Эккеленкамп
10
Скотт
10
Скотт
32
Эккеленкамп
6
Байе
35
Ламберт
35
Ламберт
6
Байе
11
25
Филин
25
Филин
11
2
2
Диаките
2
Диаките
2
15
Магне
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
15
Магне
77
Чарльз-Кук
23
Гассама
23
Гассама
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Антверпен
Эйпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
33
Абдул Нурудин
ВР
11
Натан Битумазала
ПЗ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
81
Нильс Девалькенер
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
11
Натан Битумазала
ПЗ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Антверпен - Эйпен
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
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Антверпен
Эйпен
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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