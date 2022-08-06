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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Эйпен
Генк - Эйпен: обзор матча 06 августа 2022
Генк
06.08.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Эйпен
3'
Д. Пайнтсил
9'
Д. Пайнтсил
37'
П. Грошовски
90+2'
М. Трезор
32'
С. Превляк
60'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Эйпен
ГОЛ! 4:2!
М. Трезор
Пас отдал
Д. Муньос
90'
+2
83'
Вторая желтая
С. Питерс
78'
Замена
T. Magee
️️️️
И. Нуху
78'
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Дэвидсон
69'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ж. Деом
66'
Желтая карточка
Я. Крал
60'
Желтая карточка
С. Питерс
60'
ГОЛ! 3:2!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Y. Van Genechten
46'
Замена
Л. Мозер
️️️️
А. Нурудин
ГОЛ! 3:1!
П. Грошовски
Пас отдал
М. Трезор
37'
32'
ГОЛ! 2:1!
С. Превляк
Пас отдал
А. Кристи-Дэвис
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайнтсил
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Д. Муньос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
8
Стеф Питерс
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Генк
71
Brent Stevens
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
12
Offermann
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
26
Лукуми
27
Муньос
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
28
Пайнтсил
8
Хейнен
31
Трезор
9
Дессер
3-1-1-5
33
Нурудин
2
3
Дэвидсон
21
Крал
24
Деом
39
Кристи-Дэвис
8
Питерс
35
Ламберт
7
Нуху
14
Превляк
77
Чарльз-Кук
33
Нурудин
1
Мозер
1
Мозер
33
Нурудин
3
Дэвидсон
27
Кейта
27
Кейта
3
Дэвидсон
7
Нуху
20
20
7
Нуху
24
Деом
11
Н'Дри
11
Н'Дри
24
Деом
Остались в запасе
Генк
Эйпен
71
Brent Stevens
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
30
Ян Горенц
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
12
Offermann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
71
Brent Stevens
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
30
Ян Горенц
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
12
Offermann
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Генк - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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