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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Зюлте-Варегем
Эйпен - Зюлте-Варегем: обзор матча 15 апреля 2023
Эйпен
15.04.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
1 : 5
Завершен
Зюлте-Варегем
46'
С. Превляк
5'
К. Фила
28'
З. Гано
39'
З. Гано
45+2'
З. Гано
79'
Р. Вормер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Зюлте-Варегем
90'
+1
Замена
S. Braem
️️️️
А. Ндур
90'
+1
Замена
Н. Ромменс
️️️️
А. Сиссако
Желтая карточка
С. Превляк
89'
88'
Замена
M. Tambedou
️️️️
Р. Вормер
84'
Замена
К. Брюлс
️️️️
Й. Фоссен
Желтая карточка
А. Филин
81'
79'
ГОЛ! 1:5!
Р. Вормер
Пас отдал
А. Фадера
76'
Желтая карточка
К. Фила
Замена
D. Álvarez
️️️️
Р. Чарльз-Кук
73'
ГОЛ! 1:4!
С. Превляк
46'
Замена
Д. Гассама
️️️️
Y. Van Genechten
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
З. Гано
Пас отдал
Р. Вормер
39'
ГОЛ! 0:3!
З. Гано
Пас отдал
Р. Вормер
Желтая карточка
К. Н'Дри
35'
28'
ГОЛ! 0:2!
З. Гано
Пас отдал
А. Ндур
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Фила
Пас отдал
Р. Вормер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Зюлте-Варегем
1
Louis Bostyn
ВР
4
Timothy Derijck
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
20
Новатус Мироши
ОП
29
Lukas Willen
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
Зюлте-Варегем
50
Sef van Damme
ВР
51
Martijn Beernaert
ВР
5
Borja López
ЦЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
8
Николас Ромменс
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
34
Stan Braem
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Мозер
35
Ламберт
25
Филин
2
3
Дэвидсон
15
Магне
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
14
Превляк
2-2-2-2-2
1
4
Фила
4
8
Сиссако
20
Мироши
29
25
Вормер
39
Фадера
25
Ндур
9
Фоссен
9
Гано
2
23
Гассама
23
Гассама
2
77
Чарльз-Кук
11
11
77
Чарльз-Кук
25
Вормер
20
20
25
Вормер
8
Сиссако
8
Ромменс
8
Ромменс
8
Сиссако
9
Фоссен
22
Брюлс
22
Брюлс
9
Фоссен
25
Ндур
34
34
25
Ндур
Остались в запасе
Эйпен
Зюлте-Варегем
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Жорди Аули
50
Sef van Damme
ВР
51
Martijn Beernaert
ВР
5
Borja López
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Остались в запасе
50
Sef van Damme
ВР
51
Martijn Beernaert
ВР
5
Borja López
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Эйпен - Зюлте-Варегем
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
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Эйпен
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
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2024.06.18 18:08
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2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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2024.07.12 13:34
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2024.07.06 19:02
2
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3
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2021.09.21 09:28
4
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2021.08.19 10:22
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