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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Эйпен
Стандард - Эйпен: обзор матча 27 января 2023
Стандард
27.01.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Эйпен
31'
В. Баликвиша
35'
Ф. Зинкернагель
59'
С. Перица
11'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Эйпен
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Ф. Зинкернагель
90'
+2
Замена
L. Noubi
️️️️
С. Перица
81'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Фосси
80'
75'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Р. Чарльз-Кук
75'
Замена
Д. Гассама
️️️️
Г. Магне
Замена
Д. Чанак
️️️️
Н. Огайо
71'
Замена
О. Давида
️️️️
В. Баликвиша
71'
Желтая карточка
С. Перица
60'
ГОЛ! 3:1!
С. Перица
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
59'
54'
Замена
И. Диаките
️️️️
Y. Van Genechten
54'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Б. Байе
42'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
Я. Горенц
ГОЛ! 2:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
С. Перица
35'
ГОЛ! 1:1!
В. Баликвиша
31'
29'
Желтая карточка
Y. Van Genechten
24'
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Чарльз-Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
22
Александро Калю
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
35
Борис Ламберт
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
7
Исаак Нуху
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
2-3-2-3
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
21
Баликвиша
7
Альсате
15
Доннум
11
Зинкернагель
13
Фосси
18
Перица
39
Огайо
3-3-1-1-1
1
Мозер
28
2
30
Горенц
11
Битумазала
6
Байе
3
Дэвидсон
77
Чарльз-Кук
39
Кристи-Дэвис
14
Превляк
18
Перица
4
4
18
Перица
13
Фосси
72
Мелегони
72
Мелегони
13
Фосси
39
Огайо
61
Чанак
61
Чанак
39
Огайо
21
Баликвиша
77
Давида
77
Давида
21
Баликвиша
11
Зинкернагель
15
Тапсоба
15
Тапсоба
11
Зинкернагель
30
Горенц
35
Ламберт
35
Ламберт
30
Горенц
2
2
Диаките
2
Диаките
2
77
Чарльз-Кук
24
Деом
24
Деом
77
Чарльз-Кук
6
Байе
11
Н'Дри
11
Н'Дри
6
Байе
15
Магне
23
Гассама
23
Гассама
15
Магне
Остались в запасе
Стандард
Эйпен
30
Лоран Хенкине
ВР
22
Александро Калю
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
22
Александро Калю
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Стандард - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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