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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Эйпен
Остенде - Эйпен: обзор матча 10 сентября 2022
Остенде
10.09.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Эйпен
51'
Н. Бацнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Эйпен
Желтая карточка
Т. Сакамото
90'
+3
Замена
Д. Атанга
️️️️
Н. Бацнер
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
З. Медли
87'
86'
Желтая карточка
Ж. Деом
Замена
А. Амаде
️️️️
Т. Эмброуз
85'
84'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Д. Дэвидсон
84'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Р. Чарльз-Кук
63'
Замена
С. Превляк
️️️️
Д. Джегго
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
Ф. Хорнби
62'
Желтая карточка
Т. Эмброуз
58'
Вторая желтая
А. Альбанезе
57'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бацнер
51'
46'
Замена
Г. Магне
️️️️
Y. Van Genechten
45'
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
Желтая карточка
А. Альбанезе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
90
Мохамед Берте
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
15
Гари Магне
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
2-2-5
4
Медли
3
Урогиде
18
Деваль
10
Роша
7
Сакамото
25
Бацнер
68
Эмброуз
10
Альбанезе
3
Танге
3-2-5
1
Мозер
2
28
3
Дэвидсон
8
Джегго
22
Вакасо
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
99
Сумано
8
Питерс
35
Ламберт
68
Эмброуз
14
Амаде
14
Амаде
68
Эмброуз
10
Хорнби
7
Д'Хез
7
Д'Хез
10
Хорнби
25
Бацнер
17
Атанга
17
Атанга
25
Бацнер
3
Дэвидсон
24
Деом
24
Деом
3
Дэвидсон
2
15
Магне
15
Магне
2
8
Джегго
14
Превляк
14
Превляк
8
Джегго
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
11
Н'Дри
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Остенде
Эйпен
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Остенде - Эйпен
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
Эйпен
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
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2023.02.02 09:48
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
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2019.11.27 13:29
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
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