Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Эйпен
Вестерло - Эйпен: обзор матча 28 августа 2022
Вестерло
28.08.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Эйпен
84'
И. Нуху
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Эйпен
86'
Замена
T. Magee
️️️️
И. Нуху
84'
ГОЛ! 0:1!
И. Нуху
Желтая карточка
Х. Акбунар
75'
69'
Замена
С. Сумано
️️️️
К. Н'Дри
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Л. Фостер
67'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Л. ван Ино
67'
Замена
Д. Нене
️️️️
И. Ветокеле
62'
Желтая карточка
П. Пердикицци
39'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Ж. Бернат
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
23
Рубин Сигерс
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Люка ван Ино
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
23
Жан Бернат
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
35
Борис Ламберт
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Вестерло
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
15
Гари Магне
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2-4-4
26
Болат
32
Йорданов
2
Пердикицци
23
Сигерс
24
Мадсен
7
ван Ино
29
Де Куйпер
55
Диркс
25
Ветокеле
9
Фостер
23
Бернат
3-1-1-5
1
Мозер
2
3
Дэвидсон
28
8
Джегго
39
Кристи-Дэвис
35
Ламберт
8
Питерс
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
7
ван Ино
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
7
ван Ино
23
Бернат
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
23
Бернат
9
Фостер
7
Акбунар
7
Акбунар
9
Фостер
25
Ветокеле
45
Нене
45
Нене
25
Ветокеле
7
Нуху
20
20
7
Нуху
11
Н'Дри
99
Сумано
99
Сумано
11
Н'Дри
Остались в запасе
Вестерло
Эйпен
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
15
Гари Магне
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
15
Гари Магне
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Вестерло - Эйпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
Новости команд
Все
Вестерло
Эйпен
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+