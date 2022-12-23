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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Эйпен
Серен - Эйпен: обзор матча 23 декабря 2022
Серен
23.12.2022, пятница, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Эйпен
88'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Эйпен
Желтая карточка
К. Лепуан
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Питерс
88'
ГОЛ! 0:1!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Г. Магне
Замена
С. Элисор
️️️️
А. Бернье
87'
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Поти
87'
Замена
К. Лепуан
️️️️
С. Мвуэ
82'
81'
Замена
Г. Магне
️️️️
Y. Van Genechten
Желтая карточка
М. Кашбах
79'
Замена
С. Консейсау
️️️️
М. Самбу
77'
66'
Замена
Н. Битумазала
️️️️
А. Кристи-Дэвис
Желтая карточка
Д. Опаре
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серен
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
23
Лерой Абанда
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
2-5-2-1
23
Мартин
5
Мбоу
36
Тшибуабуа
70
Самбу
15
Лахссаини
6
Кашбах
17
Бернье
18
Поти
10
Мвуэ
70
Вагнер
40
Опаре
3-2-2-2-1
1
Мозер
35
Ламберт
28
8
Питерс
2
3
Дэвидсон
8
Джегго
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
39
Кристи-Дэвис
14
Превляк
70
Самбу
35
Консейсау
35
Консейсау
70
Самбу
10
Мвуэ
23
Лепуан
23
Лепуан
10
Мвуэ
17
Бернье
22
Элисор
22
Элисор
17
Бернье
18
Поти
23
Абанда
23
Абанда
18
Поти
39
Кристи-Дэвис
11
Битумазала
11
Битумазала
39
Кристи-Дэвис
2
15
Магне
15
Магне
2
Остались в запасе
Серен
Эйпен
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
7
Исаак Нуху
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
7
Исаак Нуху
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Серен - Эйпен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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Эйпен
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21
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2023.08.10 20:32
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2023.02.01 09:38
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
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