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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Андерлехт
Эйпен - Андерлехт: обзор матча 02 апреля 2023
Эйпен
02.04.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
50'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Андерлехт
87'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
М. Н'Диайе
Замена
D. Álvarez
️️️️
К. Н'Дри
84'
Замена
И. Диаките
️️️️
Y. Van Genechten
84'
77'
Замена
М. Кана
️️️️
М. Ашимеру
77'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Б. Раман
Замена
С. Превляк
️️️️
Д. Гассама
74'
50'
ГОЛ! 0:1!
Б. Раман
Пас отдал
Ф. Амузу
Замена
R. Paeshuyse
️️️️
Л. Бессил
28'
Желтая карточка
Г. Магне
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
55
Марко Кана
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Мозер
8
Питерс
2
35
Ламберт
3
Дэвидсон
15
Магне
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
23
Гассама
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
14
Вертонген
6
Дебаст
62
Мурильо
16
Н'Диайе
24
Диавара
9
Амузу
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
10
Дрейер
14
Раман
29
Бессил
28
28
29
Бессил
2
2
Диаките
2
Диаките
2
23
Гассама
14
Превляк
14
Превляк
23
Гассама
11
Н'Дри
11
11
11
Н'Дри
16
Н'Диайе
3
Делкруа
3
Делкруа
16
Н'Диайе
18
Ашимеру
55
Кана
55
Кана
18
Ашимеру
14
Раман
29
Стройкенс
29
Стройкенс
14
Раман
Остались в запасе
Эйпен
Андерлехт
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Жорди Аули
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Эйпен - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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