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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Эйпен
Брюгге - Эйпен: обзор матча 23 апреля 2023
Брюгге
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
7 : 0
Завершен
Эйпен
23'
М. Ритс
30'
Ф. Хутгла
35'
Х. Ванакен
42'
Н. Ланг
61'
М. Ритс
65'
Ф. Хутгла
90+1'
Ф. Хутгла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Эйпен
ГОЛ! 7:0!
Ф. Хутгла
90'
+1
85'
Желтая карточка
И. Диаките
Замена
Ш. Тальби
️️️️
А. Сков Ольсен
71'
Замена
А. Нуса
️️️️
М. Ритс
69'
Замена
С. Сандра
️️️️
Н. Ланг
68'
68'
Замена
R. Paeshuyse
️️️️
Д. Гассама
ГОЛ! 6:0!
Ф. Хутгла
65'
ГОЛ! 5:0!
М. Ритс
Пас отдал
Х. Ванакен
61'
60'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Г. Магне
55'
Замена
С. Превляк
️️️️
Р. Чарльз-Кук
55'
Замена
И. Диаките
️️️️
Б. Байе
46'
Замена
Л. Бессил
️️️️
Y. Van Genechten
ГОЛ! 4:0!
Н. Ланг
Пас отдал
А. Сков Ольсен
42'
41'
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
ГОЛ! 3:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
Б. Мейер
35'
31'
Желтая карточка
С. Питерс
ГОЛ! 2:0!
Ф. Хутгла
Пас отдал
Н. Ланг
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Ритс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
7
Исаак Нуху
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
4-1-3-2
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
58
Спайлерс
3
Одои
25
Онидика
23
Ритс
20
Ванакен
70
Ланг
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
3-3-1-1-1
1
Мозер
2
35
Ламберт
8
Питерс
15
Магне
6
Байе
3
Дэвидсон
77
Чарльз-Кук
11
Н'Дри
23
Гассама
70
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
70
Сков Ольсен
70
Ланг
14
Сандра
14
Сандра
70
Ланг
23
Ритс
7
Нуса
7
Нуса
23
Ритс
2
29
Бессил
29
Бессил
2
23
Гассама
28
28
23
Гассама
6
Байе
2
Диаките
2
Диаките
6
Байе
15
Магне
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
15
Магне
77
Чарльз-Кук
14
Превляк
14
Превляк
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Брюгге
Эйпен
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Камаль Соуа
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
33
Абдул Нурудин
ВР
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Камаль Соуа
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Брюгге - Эйпен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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