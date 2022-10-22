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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Эйпен
Мехелен - Эйпен: обзор матча 22 октября 2022
Мехелен
22.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Эйпен
22'
А. Да Крус
76'
Ж. Нгой (П)
16'
К. Н'Дри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Эйпен
88'
Замена
И. Нуху
️️️️
Г. Магне
Замена
D. Wouters
️️️️
Ж. Хайреманс
84'
80'
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
T. Peyre
️️️️
Н. Сторм
79'
79'
Замена
С. Сумано
️️️️
Д. Джегго
78'
Желтая карточка
К. Н'Дри
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Нгой
76'
75'
Желтая карточка
Д. Джегго
69'
Замена
Д. Гассама
️️️️
Н. Битумазала
Вторая желтая
Д. Бейтс
63'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
А. Да Крус
59'
Замена
Й. Маледе
️️️️
С. Гуэ
59'
Желтая карточка
Д. Бейтс
49'
41'
Желтая карточка
Б. Ламберт
ГОЛ! 1:1!
А. Да Крус
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Н'Дри
Пас отдал
Н. Битумазала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
35
Борис Ламберт
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Мехелен
23
Thibault Peyre
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
23
Джейди Гассама
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
3-1-3-3
1
5
Болинголи
30
14
Уолш
10
Гуэ
9
Да Крус
17
Скофс
11
Хайреманс
10
Сторм
7
Нгой
4
Бейтс
3-2-5
1
Мозер
11
Битумазала
2
3
Дэвидсон
8
Джегго
22
Вакасо
35
Ламберт
8
Питерс
15
Магне
11
Н'Дри
14
Превляк
10
Сторм
23
23
10
Сторм
11
Хайреманс
5
5
11
Хайреманс
9
Да Крус
6
6
9
Да Крус
10
Гуэ
14
Маледе
14
Маледе
10
Гуэ
11
Битумазала
23
Гассама
23
Гассама
11
Битумазала
15
Магне
7
Нуху
7
Нуху
15
Магне
8
Джегго
99
Сумано
99
Сумано
8
Джегго
Остались в запасе
Мехелен
Эйпен
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
33
Абдул Нурудин
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Мехелен - Эйпен
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
Новости команд
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Мехелен
Эйпен
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
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2024.06.18 18:08
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2023.08.10 20:32
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
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Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
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2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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