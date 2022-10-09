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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Гент
Эйпен - Гент: обзор матча 09 октября 2022
Эйпен
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Гент
26'
Д. Торунарига (П)
40'
Л. Депуатр
50'
Х. Хонг
64'
Х. Хонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Гент
76'
Замена
С. Маррех
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
Ж. Деом
️️️️
Р. Чарльз-Кук
76'
74'
Желтая карточка
Б. Годо
68'
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Торунарига
67'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Э. Овусу
67'
Замена
И. Салах
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
Я. Крал
️️️️
R. Paeshuyse
67'
Замена
Д. Гассама
️️️️
С. Превляк
67'
Замена
И. Нуху
️️️️
С. Питерс
67'
64'
ГОЛ! 0:4!
Х. Хонг
50'
ГОЛ! 0:3!
Х. Хонг
Пас отдал
Э. Юлсагер
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Д. Джегго
46'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Овусу
43'
Замена
Нуриу
️️️️
А. Кастро-Монтес
40'
ГОЛ! 0:2!
Л. Депуатр
Пас отдал
Э. Юлсагер
Желтая карточка
Г. Магне
38'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Торунарига
Желтая карточка
Б. Ламберт
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
7
Исаак Нуху
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
4
Жульен де Сар
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
2-2-1-5
1
Мозер
28
3
Дэвидсон
22
Вакасо
8
Джегго
39
Кристи-Дэвис
35
Ламберт
15
Магне
14
Превляк
8
Питерс
77
Чарльз-Кук
4-1-4-1
1
Нарди
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
42
Овусу
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
20
Хонг
29
Депуатр
28
21
Крал
21
Крал
28
77
Чарльз-Кук
24
Деом
24
Деом
77
Чарльз-Кук
8
Питерс
7
Нуху
7
Нуху
8
Питерс
8
Джегго
11
Н'Дри
11
Н'Дри
8
Джегго
14
Превляк
23
Гассама
23
Гассама
14
Превляк
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
31
Годо
31
Годо
33
Торунарига
42
Овусу
4
де Сар
4
де Сар
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
16
Маррех
16
Маррех
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
7
Салах
7
Салах
17
Юлсагер
Остались в запасе
Эйпен
Гент
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
33
Дави Руф
ВР
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Эйпен - Гент
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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