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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Кортрейк
Эйпен - Кортрейк: обзор матча 03 сентября 2022
Эйпен
03.09.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Кортрейк
82'
Д. Мбайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Кортрейк
90'
+6
Желтая карточка
К. Д'Хаен
Желтая карточка
И. Нуху
90'
+3
Замена
Г. Магне
️️️️
А. Кристи-Дэвис
88'
Замена
T. Magee
️️️️
Д. Дэвидсон
88'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Д. Джегго
88'
Желтая карточка
С. Питерс
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбайо
74'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Б. Мессауди
Замена
Н. Битумазала
️️️️
Р. Чарльз-Кук
74'
Желтая карточка
А. Кристи-Дэвис
67'
64'
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
Ф. Авенатти
64'
Замена
Ф. Селемани
️️️️
Д. Ламкель Зе
Замена
С. Сумано
️️️️
К. Н'Дри
60'
Желтая карточка
К. Н'Дри
49'
33'
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
14'
2'
Желтая карточка
С. Танака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
13
Сатоси Танака
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
20
Tyreek Magee
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
3-1-1-5
1
Мозер
2
3
Дэвидсон
28
8
Джегго
39
Кристи-Дэвис
7
Нуху
35
Ламберт
8
Питерс
11
Н'Дри
77
Чарльз-Кук
3-2-1-4
31
Илич
4
Ватанабе
24
Дессоле
8
Мехсату
13
Танака
8
Кейта
60
Ламкель Зе
30
Д'Хаен
20
Авенатти
16
Радованович
9
Мессауди
77
Чарльз-Кук
11
Битумазала
11
Битумазала
77
Чарльз-Кук
3
Дэвидсон
20
20
3
Дэвидсон
8
Джегго
24
Деом
24
Деом
8
Джегго
11
Н'Дри
99
Сумано
99
Сумано
11
Н'Дри
39
Кристи-Дэвис
15
Магне
15
Магне
39
Кристи-Дэвис
60
Ламкель Зе
7
Селемани
7
Селемани
60
Ламкель Зе
9
Мессауди
11
Мбайо
11
Мбайо
9
Мессауди
20
Авенатти
77
Гуйе
77
Гуйе
20
Авенатти
Остались в запасе
Эйпен
Кортрейк
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Эйпен - Кортрейк
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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