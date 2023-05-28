Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Martin Berkovec - статистика

#12 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зброевка
31
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Зброевка
0 : 0
28.05.2023
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Теплице
1 : 1
24.05.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Яблонец
1 : 0
21.05.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Зброевка
0 : 2
14.05.2023
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Баник
4 : 0
06.05.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Словацко
1 : 0
30.04.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Зброевка
1 : 1
26.04.2023
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Зброевка
2 : 1
16.04.2023
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Зброевка
1 : 2
08.04.2023
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Спарта
3 : 1
02.04.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Зброевка
1 : 2
19.03.2023
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Теплице
1 : 1
12.03.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Зброевка
1 : 1
04.03.2023
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 1
25.02.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Зброевка
2 : 1
18.02.2023
Баник
1' - 90'
84'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Славия
2 : 0
11.02.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Зброевка
1 : 3
05.02.2023
Виктория
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Млада Болеслав
0 : 0
29.01.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Зброевка
2 : 3
13.11.2022
Сигма
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Виктория
4 : 0
09.11.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Динамо
3 : 2
05.11.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Зброевка
3 : 0
30.10.2022
Слован
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 3
22.10.2022
Зброевка
1' - 90'
86'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Градец-Кралове
2 : 1
15.10.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Зброевка
0 : 4
08.10.2022
Спарта
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Яблонец
3 : 1
02.10.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Зброевка
2 : 2
17.09.2022
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Фастав
2 : 3
10.09.2022
Зброевка
1' - 90'
84'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Зброевка
1 : 2
04.09.2022
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Зброевка
0 : 4
28.08.2022
Славия
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Зброевка
3 : 1
13.08.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Сигма
0 : 2
06.08.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Зброевка
2 : 2
30.07.2022
Словацко
1' - 90'
Главные новости
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Слуцкий не хочет тренировать в России
14:45
Основной игрок «Спартака» восстановился от травмы
14:30
1
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
4
Смелый тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
3
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
2
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
11
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+