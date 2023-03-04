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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Фастав
Зброевка - Фастав: обзор матча 04 марта 2023
Зброевка
04.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Фастав
87'
Я. Ржезничек
9'
В. Прохазка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Фастав
89'
Замена
N. Kovinić
️️️️
Л. Козак
ГОЛ! 1:1!
Я. Ржезничек
87'
Замена
J. Divisek
️️️️
Д. Гранечны
82'
Замена
F. Blecha
️️️️
В. Муса Алли
82'
79'
Замена
Д. Дидиба
️️️️
J. Kolar
Желтая карточка
Я. Шурал
78'
Желтая карточка
J. Texl
70'
67'
Замена
Y. Drame
️️️️
В. Вукадинович
Замена
M. Hrabina
️️️️
Я. Гладик
61'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
K. Josef
61'
54'
Желтая карточка
В. Прохазка
53'
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
Š. Falta
️️️️
L. Endl
22'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Прохазка
Пас отдал
R. Hruby
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
14
Ян Гладик
ПВ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
19
Том Слончик
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
0
O. Pachlopnik
ЦФ
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
4-3-4
18
Гранечны
0
15
Шурал
13
Тижани
19
Алли
23
Шевчик
14
Гладик
18
12
15
37
Ржезничек
4-2-1-4
18
Чедидла
2
26
Прохазка
88
19
Слончик
8
7
Чантуришвили
28
18
Козак
77
Вукадинович
1
14
Гладик
9
9
14
Гладик
15
20
20
15
19
Алли
21
21
19
Алли
18
Гранечны
0
0
18
Гранечны
18
0
0
18
28
6
Дидиба
6
Дидиба
28
77
Вукадинович
27
27
77
Вукадинович
18
Козак
72
72
18
Козак
Остались в запасе
Зброевка
Фастав
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Зброевка - Фастав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Зброевка
Фастав
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
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1
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Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
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