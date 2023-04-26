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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Динамо
Зброевка - Динамо: обзор матча 26 апреля 2023
Зброевка
26.04.2023, среда, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
31'
М. Шевчик
90+4'
M. Čermák
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Динамо
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
M. Čermák
Пас отдал
Л. Гавел
82'
Желтая карточка
M. Čermák
82'
Замена
D. Hais
️️️️
P. Hellebrand
74'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Н. Пеннер
Замена
Я. Гладик
️️️️
Š. Falta
74'
64'
Замена
Б. Слука
️️️️
Л. Чмелик
64'
Замена
T. Zajic
️️️️
П. Цавош
63'
Желтая карточка
Н. Пеннер
Желтая карточка
Я. Ржезничек
37'
35'
Желтая карточка
Л. Чмелик
ГОЛ! 1:0!
М. Шевчик
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЛЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
19
Вале Муса Алли
ПВ
0
J. Necas
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
23
Якуб Гора
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Зброевка
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
16
Daniel Hais
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
3-2-1-2-3
13
Тижани
20
0
18
Гранечны
9
10
Соучек
23
Шевчик
19
Алли
37
Ржезничек
12
0
2-1-3-2-2
31
15
5
Гавел
8
Цавош
15
Пеннер
18
12
9
Чмелик
23
Гора
3
6
20
14
Гладик
14
Гладик
20
9
Чмелик
71
Слука
71
Слука
9
Чмелик
18
16
16
18
15
Пеннер
91
Поточны
91
Поточны
15
Пеннер
8
Цавош
21
21
8
Цавош
Остались в запасе
Зброевка
Динамо
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Зброевка - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
Новости команд
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Зброевка
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