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Команды
Крылья Советов
Владислав Шитов
Новости
€ 600 тыс
Владислав Шитов - новости
Крылья Советов
7 мая 2003 (23), Ярославль
#73 | Нападающий
170 см
Россия
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Трансферы
Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ
26 июня
2
«Крылья Советов» продлили контракты с двумя игроками
24 июня
1
«Крылья Советов» расстались с игроком ЦСКА
22 июня
1
Фото
«Торпедо» вернуло форварда в «Крылья» и рассталось с экс-вратарем «Спартака»
16 июня
1
Экс-спартаковец оформил дубль в Кубке России в течение минуты
2025.09.24 21:24
«Торпедо» объявило о восьми переходах за день
2025.09.11 21:43
1
Фото
Объявлены номинанты на премию «Первая пятерка»
2024.12.03 13:51
1
Видео
Вратарь Лещук финтом усадил воспитанника «Спартака» на пятую точку
2024.08.29 00:37
15
Появился список кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»
2024.04.24 13:10
9
Президент «Урала» отметил пять молодых игроков РПЛ
2024.01.01 16:21
Зарема раскритиковала «Спартак» из-за трансфера годичной давности
2023.12.09 15:47
9
Шитов из «Крыльев Советов»: «Дзюба свое отыграл»
2023.12.08 23:17
20
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
2023.11.29 12:20
Экс-игрок «Спартака» объяснил, чем болельщики этой команды отличаются от других
2023.11.24 11:47
5
Игрок «Крыльев» назвал команду, чемпионства которой он не желает
2023.11.23 17:30
20
Игрок «Крыльев» объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Спартака»
2023.10.01 21:25
3
Видео
Шитов забил «Спартаку» в пустые ворота и демонстративно не стал праздновать
2023.10.01 18:36
5
Фото
Опубликована сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.09.04 13:03
Карпин вызвал в сборную России еще шесть игроков
2023.09.04 12:17
11
Шесть футболистов близки к уходу из «Крыльев Советов»
2023.05.15 12:55
11
«Локомотив» может купить форварда «Крыльев»: в нем видят замену Игнатьеву
2023.05.05 09:51
4
«Спартак» имеет право вернуть Шитова из «Крыльев Советов» за фиксированную сумму
2023.02.24 16:49
4
Мелешин заявил, что «Спартак» потерял сильнейшего футболиста Москвы 2003 года рождения
2023.02.24 13:18
4
Фото
«Крылья Советов» выкупили форварда «Спартака»
2023.02.23 00:48
3
Форвард «Спартака» Шитов: «В хоккее в моем сердце только «Локомотив»
2023.02.09 08:08
Товарищеский матч. Гол принадлежащего «Спартаку» Шитова принес «Крыльям» победу над «Сумгаитом» (1:0)
2023.01.17 17:46
1
«Спартак» может воссоединить братьев-близнецов Шитовых в «Крыльях Советов»
2023.01.12 20:10
3
11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES
2022.12.26 18:48
7
Шитов рассказал, кто посоветовал ему перейти из «Спартака» в «Крылья Советов»
2022.08.19 21:32
1
«Спартак» взял на себя зарплату Шитова в «Крыльях Советов»
2022.07.15 20:24
3
1
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