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    Карпин вызвал в сборную России еще шесть игроков

    Тренерский штаб сборной России внес изменения в заявку национальной команды на сентябрьский сбор.

    Из состава выбыли Эдгар Севикян, Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов и Александр Черников.

    Их заменят Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Данила Прохин («Ростов») и Даниил Кузнецов («Рубин»).

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).

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    Источник: сайт РФС

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    04.09.2023 12:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +510

      odessakmv 5 сентября, 06:29

      ржака

      0
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 4 сентября, 14:58

      Сенсация ! Карпин вызвал в сборную всех игроков клубов РПЛ))) Всем иностранцам гражданство автоматом))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 4 сентября, 14:46

      Почему в списке нет жены карпина и писякова?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 4 сентября, 14:28

      Коваленко?
      Это футболист?
      Где же ты его увидел ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5255

      Эном айс 4 сентября, 13:14

      Мишаня в ах.е..)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +938

      sined1951 4 сентября, 13:10

      Это уже не сборная, это-толпа.

      1
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      Рейтинг: +1535

      rac531 4 сентября, 13:08

      А баба у Карпина суровая и глазастая))
      Быстро она распознала молодых меринов и забраковала)

      3
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 4 сентября, 12:59

      Карпуша бросай сборную и тренируй Ростов!
      деньга не отпусакет, возможно доход намного больше чем в Ростове?

      1
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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 4 сентября, 12:30

      Вызывай уже всех русских... россиян!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop > Дядя Серёжа 4 сентября, 13:00

      раз пошла такая пьянка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > Ziklop 4 сентября, 16:56

      Пойдёт...

      2
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 4 сентября, 16:57

      И иноверцев с паспортами РФ

      2
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