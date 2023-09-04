Карпин вызвал в сборную России еще шесть игроков

Тренерский штаб сборной России внес изменения в заявку национальной команды на сентябрьский сбор.
Из состава выбыли Эдгар Севикян, Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов и Александр Черников.
Их заменят Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Данила Прохин («Ростов») и Даниил Кузнецов («Рубин»).
- Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
- Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).
Источник: сайт РФС